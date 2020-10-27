Каждая девушка хотя бы раз в жизни сталкивалась с акне, гормональными высыпаниями, шелушениями, сухостью и другими проблемами кожи. И если некоторые из них можно исправить с помощью косметических средств, то большинство корректируется только правильным питанием, передает newsyou.info.

Рассмотрим список продуктов, которыми лучше не злоупотреблять, если вы хотите сохранить молодость и свежесть вашей кожи.

Фастфуд

Во-первых, практически во всех продуктах фастфуда содержится большое количество транс-жиров и соли, которая вызывает задержку жидкости в организме, а это ведет за собой отеки, повышение давления и т.д. Во-вторых, вы не можете быть уверены в качестве и свежести этих продуктов на все 100% и заработать проблемы с пищеварением или даже отравление.

Кофе

Естественно, одна-две чашечки кофе в день не причинят вреда, но если чрезмерно злоупотреблять этим напитком, в организме повышается уровень гормона стресса – кортизола. Также кофе обладает мочегонным эффектом, что ведет к обезвоживанию и, как следствие, к потере упругости и эластичности кожи, а также к ее старению.

Алкоголь

Употребление алкоголя в больших количествах также ведет к обезвоживанию организма, что скажется на вашей коже преждевременными морщинами, высыпаниями и шелушениями.

Молочная продукция

Для многих будет неожиданностью увидеть в этом списке молочную продукцию, которая испокон веков считалась очень полезной. Отметим, что она полезна для детей, а вот у взрослых часто молочные продукты не только не усваиваются, но и провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и высыпания на коже.

Жареная пища

Все мы любим вкусно покушать и иногда грешим жареной картошкой или курочкой на гриле. Отметим, что при высоких температурах масло, на котором мы жарим, окисляется и выделяет токсичные вещества, отравляющие наш организм. Жиры замедляют кровообращение, что может привести к забиванию пор и угрям.

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