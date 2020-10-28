Звітують також про мародерство під час протесту

Мирний протест переріс у безлади у Філадельфії, штат Пенсильванія. Сотні людей вийшли на марш після того, як поліцейські, цього понеділка, застрелили темношкірого чоловіка. Під час мітингу сталися сутички із силовиками, у поліції повідомили про 30 травмованих офіцерів.

Звітують також про мародерство під час протесту. За словами патрульних, у 27-річного Волтера Воллеса вистрелили, оскільки під час затримання він відмовився кинути ніж за наказом поліцейського. Рідні померлого кажуть, він мав психічний розлад, вимагають розслідувати дії силовиків.

Рузвельт Брандт, дядько загиблого: