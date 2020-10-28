У Філадельфії протест проти поліції переріс у сутичку з копами [ Редактировать ]
Мирний протест переріс у безлади у Філадельфії, штат Пенсильванія. Сотні людей вийшли на марш після того, як поліцейські, цього понеділка, застрелили темношкірого чоловіка. Під час мітингу сталися сутички із силовиками, у поліції повідомили про 30 травмованих офіцерів.
Звітують також про мародерство під час протесту. За словами патрульних, у 27-річного Волтера Воллеса вистрелили, оскільки під час затримання він відмовився кинути ніж за наказом поліцейського. Рідні померлого кажуть, він мав психічний розлад, вимагають розслідувати дії силовиків.
Рузвельт Брандт, дядько загиблого:
Волтер просив про допомогу через хворобу. Мати хотіла допомогти, прибули поліцейські і все завершилося стріляниною. Це системна проблема. Я бачив відео і мені здається, офіцери не мали застосовувати зброю. У них були шокери, можливо, треба було реагувати інакше.
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