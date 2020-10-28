В Киеве зафиксирован стремительный рост коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице лабораторно подтвердили 563 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
За весь период коронавируса зарегистрировали 35 450 инфицированных COVID-19. 12 146 человек выздоровели (221 - за минувшие сутки). 721 киевлянин погиб (15 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;
- 228 мужчин, возрастом от 18 до 96 лет;
- 39 детей, возрастом от 2 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (129 человек), Днепровском районе (84 случая) и Соломенском районе (80 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зарегистрировали 7 474 случая COVID-19. Всего в стране лабораторно подтвердили 363 075 инфицированных.
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