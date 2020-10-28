За сутки в столице лабораторно подтвердили 563 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

За весь период коронавируса зарегистрировали 35 450 инфицированных COVID-19. 12 146 человек выздоровели (221 - за минувшие сутки). 721 киевлянин погиб (15 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;

228 мужчин, возрастом от 18 до 96 лет;

39 детей, возрастом от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (129 человек), Днепровском районе (84 случая) и Соломенском районе (80 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зарегистрировали 7 474 случая COVID-19. Всего в стране лабораторно подтвердили 363 075 инфицированных.