Результаты выборов в Харькове пытаются сфальсифицировать. Об этом заявил Андрей Спасский, член Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Среди зафиксированных нарушений - отсутствие более суток протоколов комиссии на харьковской УИК №631181 в Новобаварском районе. Как сообщают наблюдатели, протоколы были вывезены в неизвестном направлении.

Кроме того, в этой же УИК отсутствовала печать и не было журнала для регистрации присутствующих. По данному факту одним из наблюдателей от ОП-ЗЖ было подано заявление в полицию. Когда представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" прибыли на участок и официально обратились с требованием пересчитать голоса, вопрос даже не был вынесен на голосование. Представители партии считают, что нежелание открыто и публично пересчитать бюллетени указывает на возможные фальсификации, которые могут повлиять на результаты голосования. О чем будет составлено заявление в ТИК и правоохранительные органы.

Похожая ситуация была зафиксирована в участковой избирательной комиссии №631692 в Индустриальном районе г. Харькова. 27 октября около 18:00 кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Фесун вызвал полицию по причине нарушения избирательного законодательства. Протокол, который должны подписывать председатель комиссии и наблюдатели, был подписан только главой комиссии. Наблюдатели не были ознакомлены с протоколом. По факту правонарушения подано заявление в полицию.

По ранее зафиксированным фактам обнаружения "лишних" бюллетеней в разных районах города также направлены соответствующие заявления в полицию. Речь идет о том, что в день выборов на участках в Немышлянском районе оказались 37 бюллетеней Шевченковского района, а в Индустриальном - 49 из Слободского. Примечательно, что во всех этих бюллетенях стояла "галочка" за "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

"По этим двум фактам мы подали заявления в полицию. Следующий факт выявлен в ночь после дня голосования в участковой комиссии №631364. Мы добились от территориальной избирательной комиссии пересчета голосов, и было выявлено 5 бюллетеней, которые незаконно были подложены за "Блок Кернеса - Успешный Харьков", один из них оказался вообще незаполненным. По этому факту также было составлено обращение в полицию", - отметил Андрей Спасский.