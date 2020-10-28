Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, что же вы увидели на ней в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Книга

Возможно, вам кажется, что все события протекают слишком медленно. Вам это может очень сильно не понравиться. Однако вы не должны торопить события.

Сейчас судьба вам дает шанс передохнуть и с новыми силами взяться за новые дела! Вы сможете разрешить все вопросы, которые мешали вам жить. Воспользуйтесь этим даром.

Бабочка

Вы слишком все идеализируете. Именно это и мешает вам жить! У вас слишком грандиозные планы и идеи, которые воплотить просто не реально.

Вы должны начать с малого, только так вы сдвинетесь с мертвой точки. Конечно, для этого стоит потрудиться, но так ваши желания станут реальными.

Женщина с ребенком

Сейчас вы стоите на пороге перемен. Ваше время пришло, и теперь вы можете, не боясь двинуться вперед.

Любовь к стабильности и ваш консерватизм необходимо отодвинуть на второй план. Откройтесь миру и всем изменениям. Все грядущие неожиданности станут для вас настоящим подарком судьбы.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.