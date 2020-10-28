В Миргороде на кладбище 17-летнюю девушку зарубили топором (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В среду утром, 28 октября, в городе Миргород Полтавской области вблизи кладбища, в пруду, нашли изуродованное тело 17-летней девушки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Департамент уголовного розыска МВД Украины.
Девушка была зверски убита - на ее теле были многочисленные рубленые раны. Кроме того, у нее был сломан палец. Следователи предположили, что она пыталась защищаться.
Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне вечером, 27 октября, два парня и потерпевшая отправились на прогулку и по дороге зашли домой к одному из парней. Он прихватил с собой небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что якобы "на всякий случай, для самозащиты".
Компания продолжила свою прогулку. В районе кладбища 18-летний парень достал топор и неожиданно напал на девушку. Второй парень попытался помешать, однако топор в руках убийцы и угрозы заставили его подчиниться.
Зарубив свою жертву, изверг забрал ее мобильный телефон и попытался очистить историю сообщений и переписку с ней, чтобы никто не заподозрил, что они общались.
Это ему не помогло - следователи за считанные часы вышли на его след. Во время обыска и топор, и телефон, были найдены среди вещей убийцы.
Задержанный парень сознался в содеянном. На вопрос о причинах и мотивах убийства ответил только "потому что". Психическое состояние злоумышленника проверят медики.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли изувеченный труп женщины, которую избили, задушили и изнасиловали.
по теме
В центре Киева казах зарезал грузина (фото, видео)
40-летнего гражданина Казахстана задержали на трассе под Киевом
Изнасиловали, задушили и срезали волосы: в Киеве нашли изувеченный труп женщины (фото)
Женщину избили палкой, изнасиловали, задушили и срезали волосы
У Грузії чоловік захопив банк і отримав "викуп" від поліції
У Грузії озброєний чоловік захопив у заручники працівників і клієнтів банку усього 19 людей. Стався інцидент у місті Зугдіді. Більшість бранців нападник випустив після того, як йому передали гроші.
На Сумщині вбили та обікрали місцевого жителя
На Сумщині за підозрою у вбивстві затримали нацгвардійця. Минулого тижня в Охтирці зник місцевий житель до поліції звернулися його рідні. У помешканні жертви злочину правоохоронці виявили сліди крові
Надругался, а потом отвез домой: в Киеве таксист изнасиловал пассажирку (фото)
Таксист вывез клиентку в лесополосу, изнасиловал, а потом как ни в чем не бывало отвез домой