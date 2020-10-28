В среду утром, 28 октября, в городе Миргород Полтавской области вблизи кладбища, в пруду, нашли изуродованное тело 17-летней девушки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Департамент уголовного розыска МВД Украины.

Девушка была зверски убита - на ее теле были многочисленные рубленые раны. Кроме того, у нее был сломан палец. Следователи предположили, что она пыталась защищаться.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне вечером, 27 октября, два парня и потерпевшая отправились на прогулку и по дороге зашли домой к одному из парней. Он прихватил с собой небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что якобы "на всякий случай, для самозащиты".

Компания продолжила свою прогулку. В районе кладбища 18-летний парень достал топор и неожиданно напал на девушку. Второй парень попытался помешать, однако топор в руках убийцы и угрозы заставили его подчиниться.

Зарубив свою жертву, изверг забрал ее мобильный телефон и попытался очистить историю сообщений и переписку с ней, чтобы никто не заподозрил, что они общались.

Это ему не помогло - следователи за считанные часы вышли на его след. Во время обыска и топор, и телефон, были найдены среди вещей убийцы.

Задержанный парень сознался в содеянном. На вопрос о причинах и мотивах убийства ответил только "потому что". Психическое состояние злоумышленника проверят медики.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли изувеченный труп женщины, которую избили, задушили и изнасиловали.