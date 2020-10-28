Тариф на тепло: порядок расчета изменили [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, в ходе заседания правительства Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на теплоэнергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и снабжения.
Одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.
Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию складываются из условно-переменной части и условно-постоянной части.
Однако в порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.
Проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.
Ранее сообщалось, что цены на газ снова повысили.
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