Кабмин внес сортировку бытовых отходов в тарифы на услуги [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины в ходе заседания правительства внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в Украине в 28 населенных пунктах работают 34 мусоросортировочные линии, однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Поэтому перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.
Кроме того, в настоящее время тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами являются суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.
"Эта норма приводит к тому, что при установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят за захоронение бытовых отходов без исключения объема переработанных бытовых отходов", - говорится в документе.
Проектом предусмотрено, что при установлении тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.
Ранее сообщалось, что цены на газ снова повысили.
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