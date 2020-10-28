Кабинет министров Украины в ходе заседания правительства внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в Украине в 28 населенных пунктах работают 34 мусоросортировочные линии, однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Поэтому перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.

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Кроме того, в настоящее время тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами являются суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.

"Эта норма приводит к тому, что при установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят за захоронение бытовых отходов без исключения объема переработанных бытовых отходов", - говорится в документе.

Проектом предусмотрено, что при установлении тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что цены на газ снова повысили.