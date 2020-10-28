До подій на сході. Заборону на перетин лінії розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада - такий наказ Командувача об'єднаних сил. Причиною рішення у документі названо "неспроможність окупаційної адміністрації РФ стабілізувати епідемічну ситуацію в ОРДЛО".

Потрапити на окуповані території можна лише за наявності документально підтверджених життєво важливих обставин.

На передовій ситуація незмінна: поодинокі провокації з боку противника, українські оборонці дотримуються режиму тиші.

От зараз у цей момент чути що передають: "плюс-плюс". Я не підтверджую - не чую нічого, і не спостерігаю. "Мінус" - інформацію не підтверджую.

Це був натяк на провокативні дії ворога - можливу атаку. Перемир'я на наших позиціях під Попасною дуже напружене. Воїни постійно ведуть спостереження. І відмічають зміну поведінки ворога за тижні.

Наші бійці свідчать: "з тієї сторони зовсім втратив страх". Спокійно переміщується. По території займається своїми правами. Однак наші ставляться до цього дуже пильно Мені голову підіймати наверх вище цього брустверу не радять.

Командир позиції каже: ворог вже впевнився у чіткому дотриманні українськими солдатами режиму припинення вогню. І взагалі розслабився.

Едуард, офіцер Збройних сил України:

Вони придивлялися - чи може це фейкове перемир'я, а потім вони собі стали спокійно ходити без бронежилетів. Придивлятися до нас, проводити інженерні роботи - підриви і так далі.

Воїн з позивним "Ахмет" пояснює: загроза миттєвого зриву домовленостей нікуди не ділася.

Позивний "Ахмет", військовослужбовець Збройних сил України:

Я б не ризикував, тому що те, що вони нас провокують - це одне. А те що ми спровокуємо - пройтися поверх, а другий може не встигнути. - Не довіряєте їм? - Ні. Всі ці перемир'я - ніколи вони їх не дотримувались.

Ахмет - з окупованого Криму. Осів на материковій Україні. Після анексії Росією півострову і початку війни на Донбасі пішов захищати батьківщину. Так само як і Антон - колишній машиніст локомотива. Антон - зі Слов'янська.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Там мирная жизнь, а я давал присягу на верность народу. Пришел сюда защищать. Надо заканчивать эту войну нашей победой. Это - Украина!

Син солдата, Едуард став офіцером і змінив батька, який демобілізувався на фронті - як тільки-но закінчив Академію сухопутних військ.

Едуард, офіцер Збройних сил України:

У мене контракт до 2024 року. Змінювати нічого не планую. Хочу далі служити.

Командир слідкує за діями ворога. Перед українськими спостережними позиціями - околиці окупованого українського Первомайська.