Несподіване монарше примирення. Колишній Бельгійський король Альберт Другий зустрівся зі своєю позашлюбною дочкою. Цьому передували роки судових тяжб та сімейних драм.

Ще кілька років тому ця зустріч виглядала абсолютно неможливою. Колишній король Бельгії з дружиною приймають в гостях його позашлюбну дочку. Дельфіна народилася під час 18-річного роману Альберта Другого із баронесою Лоншан.

Альберт з дружиною мали домовленість - вона пробачає його за умови, що ім'я Дельфін ніколи не згадуватиметься і що про неї ніхто ніколи не дізнається. Король погодився на це, бо не хотів ранити дружину цією історією.

Сам король таємно підтримував зв'язок із дочкою від її народження. Але все змінилося в день, коли біограф його дружини розповів світові про існування Дельфіни. Альберт Другий зник з життя 33-літньої жінки, тож через кілька років повного ігнорування вона вирішила судитися з рідним батьком.

Дельфіна Саксен-Кобург-Гота, принцеса Бельгії:

Після того, як я стільки років була наче солдат на варті захисту батька й матері, з 17 років я мовчала, бо любила його і у нас були добрі стосунки, тож коли він зник, мені наче встромили ножа у спину. Тож я подумала, якщо так, то принаймні я хочу мати такі ж права, як мої брати та сестри.

У Альберта Другого є ще троє дітей від шлюбу з королевою Паолою. І Дельфіна наполягає - не претендуватиме на їхній спадок, лише хоче справедливості. Тим паче, що її сім'я дуже заможна і сама вона успішна художниця і скульпторка. Врешті-решт суд зобов'язав колишнього короля зробити аналіз ДНК і він визнав жінку своєю дочкою. Тож і Дельфіна, і її діти отримали право носити титули королівських високостей.

Дельфіна Саксен-Кобург-Гота, принцеса Бельгії:

Я залишатимуся Дельфіною. Звісно, що не буду ходити вулицями і просити людей називати мене принцесою. Але якщо мій титул зможе допомогти якійсь благодійній організації для доброї справи, то я залюбки допоможу.

Втім, навіть після цього, Альберт Другий не поспішав налагоджувати стосунки з донькою. Лише через 10 місяців від часу, як Дельфіна стала принцесою - її прийняли у королівському палаці. А два тижні тому вона вперше зустрілася зі зведеним братом - королем Бельгії Філіпом.

Тож попри побоювання Дельфіни, виглядає, що монарша родина розкрила для неї свої обійми.