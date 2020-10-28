ВО Франции снова вводят карантин / Фото: Getty Images

В среду, 28 октября, правительство Франции решило повторно ввести режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус.

При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты.

Кроме того, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.

По его словам, ограничение будет действовать по меньшей мере до 1 декабря.

Ранее мы писали, что в Германии прошли масштабные акции протеста против введенных карантинных ограничений. Митингующие устраивали схватки с полицией.