Во Франции снова вводят режим самоизоляции по всей территории страны [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, правительство Франции решило повторно ввести режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус.
При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.
Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты.
Кроме того, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.
По его словам, ограничение будет действовать по меньшей мере до 1 декабря.
Ранее мы писали, что в Германии прошли масштабные акции протеста против введенных карантинных ограничений. Митингующие устраивали схватки с полицией.
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