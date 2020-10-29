Новый этап деэскалации на Донбассе сорван - ОБСЕ [ Редактировать ]
Специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ заявила, что Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не удалось договориться о начале выполнения нового этапа деэскалации на Донбассе, включающего дополнительное разведение вооружений и армейских подразделений.
Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.
Участники рабочих групп подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и вооружений, а также обновленного плана разминирования.
ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников переговоров в полном соответствии с Минскими соглашениями.
Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе может завершиться в любой день. По словам президента, путь к миру - это движение двух сторон.
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