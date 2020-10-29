Південна Корея планує стати вуглецево нейтральною країною [ Редактировать ]
Південна Корея має намір відмовитися від викидів вуглекислого газу - до 2050 року. Про це заявив президент Мун Чже Ін. Наразі країна - найбільший забруднювач атмосфери в регіоні.
Аби стати вуглецево нейтральною, планують повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії, реконструювати громадські будівлі та популяризувати електроавтомобілі. На все уряд виділить 7 мільярдів доларів.
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