Південна Корея має намір відмовитися від викидів вуглекислого газу - до 2050 року. Про це заявив президент Мун Чже Ін. Наразі країна - найбільший забруднювач атмосфери в регіоні.

Аби стати вуглецево нейтральною, планують повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії, реконструювати громадські будівлі та популяризувати електроавтомобілі. На все уряд виділить 7 мільярдів доларів.