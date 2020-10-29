З чим пов'язане зростання цін на пальне в Україні [ Редактировать ]
Ціни на автомобільне пальне здорожчали за останній тиждень. Зростання було невеликим, але його помітили і водії, і експерти ринку. З чим пов'язане та чого очікувати далі - дізнавался Ірина Розова.
Зростання цін на автомобільне пальне - сезонний тренд чи тенденція?
Здорожчання палива спостерігали останній тиждень майже по всіх областях України. У середньому, ціни на бензин зросли на 60 копійок, на пів гривні подорожчало й дизпаливо.
Утім жодних об'єктивних підстав для здорожчання пального на ринку немає, - запевняють експерти. Чинники, які на це можуть вплинути: вартість нафтопродуктів на європейському ринку та курс долара - однак, вони стабільні.
Валентин Землянський, експерт з енергетики:
Волатильность была в середине октября месяца, но она была невысокой. Она колебалась по бензину в пределах 20 долларов, по дизелю в пределах 30 долларов (на тонне имеется, ввиду), но мы с вами понимаем: 30 долларов на тонне - это просто не о чем. У нас как в начале месяца, так и в конце месяца - 28,4 средневзвешенный курс.
Але якщо говорити про окремі мережі заправок, несуттєве здорожчання там цілком можливе. Але все це - наслідки внутрішньоринкової конкуренції, запевняють експерти.
Валентин Землянський, експерт з енергетики:
Скорее всего, то, что происходит сейчас на рынке - это результат коммерческой борьбы - конкурентной борьбы между компаниями, которые играют на рынке. Т.е. рынок в любом случае сбалансирован и никаких предпосылок в ближайшем обозримом будущем для резкого скачка стоимости бензина нет.
Навіть навпаки - у найближчому майбутньому бензин може здешевшати аж на 10 гривень за літр. Усе через акциз, який планують встановити народні депутати. Його хочуть зробити однаковим на усі види пального. І вже у парламенті зареєстрований відповідний законопроект. Щоправда, коли його розглянуть депутати - невідомо. Найближче засідання наступного тижня. Та у парламентаріїв попереду ухвалення головного фінансового документа країни - і чи знайдуть вони час на інші питання, тим паче в умовах пандемії - залишається тільки сподіватися.
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