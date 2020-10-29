В Ницце на людей возле церкви напали с ножом, есть жертвы [ Редактировать ]
Место событий / Фото: Christian Estrosi Read
В четверг, 29 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Погибла женщина, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
В городе проводится полицейская операция. Такое заявление сделал Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен.
Мэр Ниццы считает это нападение террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия.
Ранее сообщалось, что под Киевом заробитчане напали на девушку.
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