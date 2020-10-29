Джошуа попросит WBO отсрочить бой с Усиком [ Редактировать ]
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа попросит Всемирную боксерскую организацию (WBO) отсрочить бой с обязательным претендентом на титул Александром Усиком. Британец намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом заявил промоутер обладателя большинства титулов в супертяжелом весе Эдди Хирн, передает Boxing Scene.
В случае победы над болгарином Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF Джошуа будет обязан провести защиту титула WBO в бою с украинцем.
"Если Усик победит, а Джошуа побьет Пулева, то согласно постановлению, в следующем бою Джошуа обязан драться с Усиком. Однако после победы над Пулевым Джошуа обратится в WBO, чтобы выразить свое желание провести объединительный поединок с Фьюри. В WBO могут сказать "да" или же ответить отказом. Если они скажут "нет", тогда мы обратимся к Усику и попросим у него разрешения подраться с Фьюри где-нибудь в апреле", - сказал Хирн.
Бой Джошуа и Пулева состоится 12 декабря в Лондоне. Поединок Усика с Дереком Чисорой пройдет 31 октября также в столице Великобритании. Для Усика предстоящий поединок станет вторым после дебюта в супертяжелом весе в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Джошуа должен защитить титул с Усиком перед боем с Фьюри.
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