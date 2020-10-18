Василий Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей, которые единогласно отдали победу Теофиму Лопесу Источник: ESPN

Боксер Майк Тайсон отреагировал на победу американца Теофимо Лопеса над украинцем Василием Ломаченко. Как сообщали "Подробности" одержал верх единогласным решением судей.



"Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина", - написал "Железный Майк" в Twitter.

Brooklyn was definitely in the house tonight. Lopez is the man to beat. Another Brooklyn champion. #LomaLopez — Mike Tyson (@MikeTyson) October 18, 2020

Поединок из 12 раундов прошел в Лас-Вегасе. Судьи единогласно признали 23-летнего Лопеса победителем, теперь он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. До этого у него был пояс IBF. Эта победа стала для него 16 на профессиональном ринге (12 - нокаутом).

That's how you close it, fellas ... 👏



So, who took it??#LomaLopez | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KHKRz4NPN8 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Василий Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей, которые единогласно отдали победу Теофиму Лопесу, передает ESPN.

По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением арбитров.

32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и WBC. Это поражение стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).