Боксер Майк Тайсон отреагировал на победу американца Теофимо Лопеса над украинцем Василием Ломаченко. Как сообщали "Подробности" одержал верх единогласным решением судей.



"Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина", - написал "Железный Майк" в Twitter.

Brooklyn was definitely in the house tonight. Lopez is the man to beat. Another Brooklyn champion. #LomaLopez

Поединок из 12 раундов прошел в Лас-Вегасе. Судьи единогласно признали 23-летнего Лопеса победителем, теперь он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. До этого у него был пояс IBF. Эта победа стала для него 16 на профессиональном ринге (12 - нокаутом).

