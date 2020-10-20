Чемпион мира, британский супертяжеловес Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 12 декабря с болгарским боксером Кубратом Пулевым. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Wembley.

Бой Джошуа-Пулев должен был состояться 20 июня, однако из-за пандемии коронавируса несколько раз переносился.

Напомним, что Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Для него бой с Кубратом Пулевым станет первым поединком после годичного перерыва. В последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда в матче-реванше он победил американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

Кубрата Пулева тяжело назвать суперзвездой профессионального бокса, но при 29 поединках он имеет всего одно поражение.

В случае победы Джошуа, его следующим соперником, скорее всего, станет действующий обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри. Один из них получит звание абсолютного чемпиона и соберет пояса по всем четырем версиям.

Британец Тайсон Фьюри свой следующий бой должен провести 5 декабря. Его соперником в матче-реванше должен стать американец Деонтей Уайлдер. Их поединок по разным причинам переносился уже трижды.

Как сообщалось ранее, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель требует у Джошуа, чтобы перед боем с Фьюри он встретился с украинцем Александром Усиком - обязательным претендентом на титул.