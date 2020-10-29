Президент России Владимир Путин относится с осторожностью ко всему нетрадиционному, в том числе и к нетрадиционным бракам. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Московской области.

Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем. А нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят.

Согласно обновленной конституции России, браком является союз мужчины и женщины. Против такого закрепления статуса брака выступают правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества. Владимир Путин поправки о традиционном браке поддержал.

Напомним, что Лукашенко в ООН жестко раскритиковал нетрадиционные браки. А недавно министр цифровых отношений Франции признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялся первый нетрадиционный брак.