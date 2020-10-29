На передовій бойовики ведуть прицільні обстріли: є поранений

Загострення на передовій. Окупанти на Донбасі, попри оголошене перемир'я, поновили мінометні обстріли і вже відверто ведуть прицільний вогонь по українських позиціях.

Із мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї найманці гатили поблизу Авдіївки та Новгородського. У підсумку один військовослужбовець зазнав кульового поранення.

Ще дві атаки зафіксували біля Водяного. У штабі ООС зазначили, що негайно повідомили ОБСЄ про зухвалі дії російсько-окупаційних військ.