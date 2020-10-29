Вибух газу на Харківщині: помер ще один постраждалий [ Редактировать ]
До трьох зросла кількість жертв учорашнього вибуху на газорозподільній станції в селищі Березівському, на Харківщині. Сьогодні в лікарні невідкладної допомоги Харкова помер ще один постраждалий.
За інформацією Харківської міськради, померлому був 61 рік. У нього були численні травми та 80 відсотків опіків тіла. Ще восьмеро потерпілих залишаються в лікарні: четверо - в опіковому відділенні і двоє - в реанімації.
Нагадаю, рвонуло на розподільній станції напередодні вдень під час планових ремонтних робіт. Як наслідок - зруйнована цегляна будівля, знищена автівка, у якій були робітники, і десять селищ лишилися без газу. Поліція розслідує інцидент як порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах.
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