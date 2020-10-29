Рішення Конституційного суду вдарило по місцевим виборам - Дмитро Разумков [ Редактировать ]
І рішення Конституційного суду вплине не лише на боротьбу із корупцією в Україні, а й на... місцеві вибори! Бо переможців голосування не можливо буде призначити на керівні посади.
Приміром, головою або секретарем обласної ради. Тому що вони перед тим мали пройти перевірку Нацагенції із запобігання корупції!
Але через те, що суд закрив доступ НАЗК до державних реєстрів, це неможливо зробити. Те, що рішення Конституційного суду - це удар по системі самоврядування, говорить і спікер парламенту.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Є така система спецперевірок. І якщо не буде працювати НАЗК у цьому плані, ми не зможемо призначити на посади керівництво обласних органів місцевої влади. Як керівника, заступника, так і всіх інших. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.
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