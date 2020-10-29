І рішення Конституційного суду вплине не лише на боротьбу із корупцією в Україні, а й на... місцеві вибори! Бо переможців голосування не можливо буде призначити на керівні посади.

Приміром, головою або секретарем обласної ради. Тому що вони перед тим мали пройти перевірку Нацагенції із запобігання корупції!

Але через те, що суд закрив доступ НАЗК до державних реєстрів, це неможливо зробити. Те, що рішення Конституційного суду - це удар по системі самоврядування, говорить і спікер парламенту.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: