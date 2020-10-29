І це при тому, що Україну накриває ковідна хвиля. В лікарнях бракує всього кисню, ліжок, ШВЛів. За останню добу маємо майже сім із половиною тисяч нових інфікувань. Майже тисячу людей ушпиталили. Померли 112.

В лідерах по добовому зараженню, вже традиційно, Київ, Харківська, Хмельницька, Одеська та Львівська області. Українська система охорони здоров'я розрахована на 52 тисячі ліжкомісць для ковідних хворих, кажуть у МОЗі. І більше лікарні прийняти просто не зможуть.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: