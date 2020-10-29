Коронавірус в Україні: у лікарнях бракує ліжок та кисню [ Редактировать ]
І це при тому, що Україну накриває ковідна хвиля. В лікарнях бракує всього кисню, ліжок, ШВЛів. За останню добу маємо майже сім із половиною тисяч нових інфікувань. Майже тисячу людей ушпиталили. Померли 112.
В лідерах по добовому зараженню, вже традиційно, Київ, Харківська, Хмельницька, Одеська та Львівська області. Українська система охорони здоров'я розрахована на 52 тисячі ліжкомісць для ковідних хворих, кажуть у МОЗі. І більше лікарні прийняти просто не зможуть.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Тому що в нас інші захворювання не зробили канікули на час ковіду. В нас так само трапляються інсульти, Так само трапляються інфаркти. Так само трапляються різні операції, які треба робити нашим громадянам, ми не можемо перетворити всі ліжка саме на лікування від ковіду.
по теме
Коронавірус за добу вбив 165 українців
7474 нових випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані наводить РНБО. 165 людей померли, 3306 одужали
Більше семи тисяч: в Україні новий COVID-рекорд
Маємо оновлену інформацію щодо поширення Ковіду в Україні. Попередньої доби медики підтвердили 7 тисяч 53 нових інфікування, про кількість загиблих поки що не повідомляють.
В Україні зростає число хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу майже 5 400 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 93-и людини. Число хворих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область.
Черкаси наближаються до "червоної зони": у лікарнях катастрофічно не вистачає місць
Чергова хвиля ковіду накриває Черкащину з головою. Середня кількість захворюваності вже в п'ять разів перевищує норму. В лідерах за числом інфікованих - обласний центр
COVID-19 у світі: як намагаються стримати вірус за кордоном
5426 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 73 людини померло, 1029 - одужало. Оперативні дані наводить Рада Нацбезпеки