У Києві стартувала міжнародна агропромислова виставка "Інтерагро 2020". Цей рік через пандемію та погодні катаклізми видався складним для аграріїв усього світу. Українські фермери не виняток. Тож Як їх пропонують підтримувати - дивіться далі.

Україна аграрна. Вітчизняний агропромисловий комплекс забезпечує 150 мільйонів людей у всьому світі. Експерти твердять, що це не межа і цифру можна збільшити чи не удвічі за рахунок ведення успішного агробізнесу. Навіть, у непростих умовах.

Дмитро Гордейчук, директор ІА "Інфоіндустрія":

У центрі України, через посуху, був дуже низький врожай. І, фактично, аграрії були змушені рятувати свій врожай.

Врятувати урожай і примножити ефективність - фермерам допомагають нові технології та хімічна галузь.

Ольга Іванченко, аграрій:

Добрива відіграють одну з найважливіших ролей у сільському господарстві. Якість і своєчасність внесення - на першому місці. Тому важливим є вибір поставщика, а також виробника добрив, які можуть відповідати за свій товар і за його якість.

Та головною проблемою для будь-якого підприємця залишається капітал, кажуть фахівці. Адже, фермерам доводиться вкладати гроші і в будівництво, і в обслуговування техніки та обробку угідь - усе для покращення якості продукції. Зацікавлений у цьому й сам виробник добрив.

Євген Хуриленко, керівник проекту Ostchem Retail:

Цель проекта в том, чтобы предоставить возможность среднему и мелкому фермеру получить доступ к финансированию, при этом недорогому и достаточно качественному и поставить этих самых фермеров в одну линеечку с крупными холдингами и крупнейшими агрохолдингами.

Вітчизняні виробники добрив, які започаткували програму пільгового кредитування, вважають, що така комплексна співпраця з українськими хімічними заводами убезпечить фермера від використання низькоякісної імпортної продукції, а робота з банками - збільшить прибутковість агробізнесу. Кредити дають можливість фермерам купувати добрива вигідно у низький сезон.

Богдан Шабатура, керівник партнерських програм компанії Ostchem Retail:

Ми даємо аграріям можливість отримати кредитування за пільговими відсотковими ставками - у різних валютах, і гривнях, і доларах, і євро. І беззаставне кредитування є можливість отримати для купівлі мінеральних добрив нашого виробництва. Також є інструменти під заставу фінансових аграрних записок.

До кредитування фермерів вже долучилися шість найсильніших банків. Середній строк програми закупівлі міндобрив - 9 місяців.

Сергій Пільганчук, керівник відділу продажу корпоративних продуктів банку "Агропросперіс Банк":

Ці програми дають можливість для банку - збільшувати клієнтську базу, збільшувати свій кредитний портфель. Для клієнта - це є можливість отримувати пільгове фінансування, а саме знижену відсоткову ставку за рахунок компенсації, яку дає нам виробник.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

То, что сделал "Ostchem Retail" - это настоящая революция на рынке. Малый и средний фермер получил возможность получать и покупать удобрения в кредит. Они увеличили урожайность, увеличили прибыль. Это громадный вклад в экономику.

Таку форму фінансування, банки-партнери кредитної програми із закупівлі міндобрив, вважають взаємовигідною. Тому що виробник напряму компенсує відсоткову ставку банку. А фермер отримує вигідні умови фінансування.