Мистецтво на відстані: у Лондоні на виставку приходять керовані роботи [ Редактировать ]
Мистецтво на відстані. В одній з лондонських галерей відкрили виставку, на яку замість відвідувачів приходять роботи. Кожен охочий може забронювати собі пристрій телеприсутності - робота з камерою. Ним можна керувати дистанційно - з будь-якого куточка світу. Влаштував таку експозицію митець Філіп Кольбер, він працює у стилі поп-арт. В усіх його творах присутній центральний персонаж - казковий лобстер. Картини й скульптури художник присвячує сучасній культурі й культу споживання.
Філіп Кольбер, митець:
Використати роботів на виставці я планував від самого початку. Вони створюють таке враження, ніби відвідувач потрапляє в майбутнє, де можна лишатися вдома, а роботи виконуватимуть важливі справи за нас. Тобто це не лише карантинна ідея, а радше частина експозиції.
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