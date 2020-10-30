Мистецтво на відстані. В одній з лондонських галерей відкрили виставку, на яку замість відвідувачів приходять роботи. Кожен охочий може забронювати собі пристрій телеприсутності - робота з камерою. Ним можна керувати дистанційно - з будь-якого куточка світу. Влаштував таку експозицію митець Філіп Кольбер, він працює у стилі поп-арт. В усіх його творах присутній центральний персонаж - казковий лобстер. Картини й скульптури художник присвячує сучасній культурі й культу споживання.

Філіп Кольбер, митець: