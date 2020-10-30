Боротьба із корупцією, обіцяні посадки та другий локдаун: що розповів президент в інтерв'ю телеканалам

Президент у своєму інтерв'ю чотирьом телеканалам говорив про боротьбу із пандемією про українську вакцину від СOVID-19 і про своє опитування у день виборів