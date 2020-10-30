Володимир Зеленський закликав Верховну Раду звільнити усіх суддів [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити всіх суддів Конституційного суду, які ухвалили скандальне рішення. І одразу розпочати процес відбору нових. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті парламенту. Також у документі глава держави пропонує визнати рішення Конституційного суду від 27-го жовтня таким, що не створює правових наслідків.
по теме
Боротьба із корупцією, обіцяні посадки та другий локдаун: що розповів президент в інтерв'ю телеканалам
Президент у своєму інтерв'ю чотирьом телеканалам говорив про боротьбу із пандемією про українську вакцину від СOVID-19 і про своє опитування у день виборів
Зниклі гроші та нові стратегії боротьби з COVID-19: що обговорили депутати на засіданні
Епідемія коронавірусу змусила депутатів змінити робочі плани. Замість обіцяного проєкту бюджету - обранці слухатимуть президента та міністра. А ще - думатимуть, як посилити боротьбу з COVID-19
ДБР викликало голову Конституційного суду на допит
Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду на допит. Про це повідомляє прес-служба ДБР
В Україні відновив роботу реєстр декларацій
Уряд своїм розпорядженням дозволив Нацагентству перевіряти керівників в органи влади та місцевого самоврядування
"Слишком много эмоций": Зеленский сделал заявление о выборах
В воскресенье, 25 октября, президент Украины сделал заявление о выборах в стране