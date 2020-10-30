Баку впереше передав Єревану тіла загиблих солдатів [ Редактировать ]
Баку передав Єревану 29 тіл солдатів, що загинули під час боїв у Нагірному Карабаху. Це відбулося вперше після відновлення боїв. Взаємні обстріли тривають із різною інтенсивністю. Глава невизнаної республіки заявив, що азербайджанська армія наблизилася до міста Шуша - контроль над ним має стратегічне значення.
Водночас напередодні провалилася чергова спроба мирних перемов у Женеві - зустріч скасували останньої миті через рішення офіційного Баку.
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