"Отправим судей в Ростов": под КСУ начался протест [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины собралась толпа митингующих, силовики и спецтехника. Об этом сообщает "Обозреватель".
Так, там проходит митинг против судей под лозунгом "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Причина - скандальное решение судей КСУ об отмене е-декларирования.
Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.
Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.
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