Аэростат от Google установил рекорд полета вокруг света (видео) [ Редактировать ]
Источник: TechCrunch
Аэростат в рамках проекта Loon LLC от холдинга Alphabet, владеющего правами на Google, побил собственный рекорд полета в стратосфере.
Один из высотных воздушных шаров компании, предназначенных для раздачи Интернета, провел в воздухе 312 дней, преодолев 217 тысяч километров и облетев планету.
Воздушный шар, названный HBAL703, был запущен из Пуэрто-Рико в мае 2019 года и провел три месяца, предоставляя тестовые услуги по доступу к Интернету в Перу, прежде чем отправиться южнее.
Траектория полета аэростата Loon
Затем облетел вокруг Земли через Южную Атлантику, Индийский океан и на несколько месяцев обосновался над Тихим океаном перед тем, как закончить свой полет в Мексике. Весь полет длился чуть более 10 месяцев.
Специальная навигационная система автоматически определяла оптимальную высоту для полета аппарата, чтобы он сохранял необходимый уровень температуры и поддерживал необходимую подъемную силу, что позволило аэростату находиться так долго в стратосфере.
Loon LLC стартовал как исследовательский и опытно-конструкторский проект в 2011 году. Об этом было официально объявлено в июне 2013 года – за два дня до того, как около 30 воздушных шаров были запущены в Новой Зеландии, что положило начало продолжающейся попытке предоставить доступ к Интернету в отдаленных уголках Земли.
По словам главного технического директора Сальваторе Кандидо, их аэростат часто принимали за НЛО.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google прекратил работу популярного сервиса. Параллельно с проектом Loon LLC Google создает глобальную систему оповещения о землетрясениях.
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