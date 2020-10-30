Аэростат в рамках проекта Loon LLC от холдинга Alphabet, владеющего правами на Google, побил собственный рекорд полета в стратосфере.

Один из высотных воздушных шаров компании, предназначенных для раздачи Интернета, провел в воздухе 312 дней, преодолев 217 тысяч километров и облетев планету.

Воздушный шар, названный HBAL703, был запущен из Пуэрто-Рико в мае 2019 года и провел три месяца, предоставляя тестовые услуги по доступу к Интернету в Перу, прежде чем отправиться южнее.

Траектория полета аэростата Loon

Затем облетел вокруг Земли через Южную Атлантику, Индийский океан и на несколько месяцев обосновался над Тихим океаном перед тем, как закончить свой полет в Мексике. Весь полет длился чуть более 10 месяцев.

Специальная навигационная система автоматически определяла оптимальную высоту для полета аппарата, чтобы он сохранял необходимый уровень температуры и поддерживал необходимую подъемную силу, что позволило аэростату находиться так долго в стратосфере.

Loon LLC стартовал как исследовательский и опытно-конструкторский проект в 2011 году. Об этом было официально объявлено в июне 2013 года – за два дня до того, как около 30 воздушных шаров были запущены в Новой Зеландии, что положило начало продолжающейся попытке предоставить доступ к Интернету в отдаленных уголках Земли.

По словам главного технического директора Сальваторе Кандидо, их аэростат часто принимали за НЛО.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google прекратил работу популярного сервиса. Параллельно с проектом Loon LLC Google создает глобальную систему оповещения о землетрясениях.