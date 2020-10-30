В Святошинском районе Киева отключат воду из-за замены запорной арматуры на углу проспекта Академика Палладина и улицы Рабочей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничение водоснабжения будет действовать с 12:00 пятницы, 30 октября, до 10:00 воскресенья, 1 ноября.

Воды может не быть на таких улицах:

ул. Николая Ушакова,

ул. Генерала Наумова,

ул. Академика Булаховского,

ул. Подлесная,

ул. Клавдиевская,

ул. Рахманинова,

ул. Бахмацкая,

ул. Олевская,

ул. Корсунская,

ул. Обуховская,

ул. Наумовича.

Ранее сообщалось, что города Украины могут остаться без отопления.