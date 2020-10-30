Древние животные: раскрыт секрет многообразия пород собак [ Редактировать ]
Около 11 тысяч лет назад современные собаки имели пять различных предков. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи изучали геномы древних животных и выяснили, что самые старые псы имели, по крайней мере 5 различных предков. Часть различий между собаками возникли еще во время Ледникового периода.
Некоторые различия, которые вы наблюдаете между собаками, возникли еще в ледниковом периоде. К концу этого временного отрезка собаки, произошедшие от волков, уже были широко распространены в северном полушарии.
Отмечается, что большая часть древних собак были "выходцами" с Ближнего Востока и Сибири. В бронзовом веке генетическая картина претерпела радикальные изменения.
Фото: Daily Mail
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