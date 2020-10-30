Голова Конституційного суду не знав, як задекларувати земельну ділянку в окупованому Криму. Про своє незнання пан Тупицький сьогодні розказав журналістам, на брифінгу в Конституційному суді. Поки суддя пояснював медійникам тонкощі та колізії декларування, під стінами суду відбувалася акція протесту. Активісти вимагали відставки суддів - через скандальне рішення від 28 жовтня про закриття доступу до реєстру електронних декларацій чиновників...

Тим часом суддя заявив, що хоче зустрітися з президентом. Чи відповів глава держави очільнику Конституційного суду - невідомо, а от Державне бюро розслідувань уже призначило йому зустріч.

Близько тисячі людей зібралися біля стін Конституційного Суду України. З собою принесли валізи та "квитки" до російського Ростова - саме туди, вважають активісти, мають переїхати судді, які ухвалили рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників, фактично заблокувавши цим діяльність Нацагентства із запобігання корупції та системи електронного декларування, та поставивши під сумнів інтеграцію України до ЄС.

Віталій Шабунін, активіст:

Якщо цей КСУ не буде максимально швидко перезапущений, найближчі три тижні він знищить рештки реформ: Антикорупційний суд, земельну реформу, закон про мову, незаконне збагачення і багато інших - ті закони, які є формальною умовою для співпраці України з Заходом. У підсумку ми позбудемося фінансової, військової, і політичної підтримки заходу у війні з Росією.

"Набір подорожувальника" для суддів, не єдине, що принесли активісти. Через паркан адмінбудівлі летіли фаєри, петарди та "вироби номер 2". Щоб мітингарі не прорвалися до приміщення КСУ, правоохоронці заблокували вхідні двері суду та оточили будівлю. До учасників акції (із самих суддів) так ніхто і не вийшов.

Відставка! Відставка! Відставка! Дуже важливо, що ми сьогодні для себе сформулювали єдину вимогу, яку ми вимагаємо у влади у зв'язку з цією ситуацією - це відставка Конституційного суду. Ця вимога пролунала і ми продовжимо її добиватися.

Окрім того мітингарі вимагали пояснень від голови КС Олександра Тупицького щодо його ділянки в окупованому Росією Криму. До речі, земельку Тупицький придбав уже після початку війни Федерації проти України. Тупицький пояснив усе так: не знав, мовляв, як кримський наділ офіційно зареєструвати.

Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України:

Це дуже сумнівно про мій умисний умисел - приховати це. І давайте реально дивитися. Це ж не окрема земельна ділянка. Це моя земельна ділянка 1,26 соток. Навіть якщо говорити про її ціну - ми в Ялті отримали ціну ділянки, то у 2018 році, ви подивіться в мою декларацію, - я заробляв достатньо, щоб покрити ці розтрати.

У відставку Тупицький йти не збирається. Щоправда, звернувся до Президента з проханням про зустріч. Напередодні, через скандальні рішення КСУ, Зеленський скликав термінове засідання Радбезу, а пізніше вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про припинення повноважень усіх суддів КСУ. Це документ передбачає, що Закон України "Про запобігання корупції" та Кримінальний кодекс України діятимуть у старій редакції, тобто тій, що існувала до ухвалення КСУ рішення від 27 жовтня.

Державне бюро розслідувань уже викликало голову Конституційного суду на допит. Слідчі перевіряють його на участь у злочинній організації. Допит призначено на 2 листопада.