І якщо вся Європа йде на повний карантин, логічно очікувати на таке ж рішення і у нас. І, вочевидь, воно не забариться. Суспільство добре розуміє, який це тяжкий сценарій. Особливо для бідної країни.

Але уявіть, який це удар для тих, хто і у звичних умовах почувається вигнанцем. Що має зробити влада, аби люди з інвалідністю не замикалися у чотирьох стінах? Та який німецький досвід добре було б перейняти Україні? Феруза Бегматова - далі.

Інвалідність та непрацездатність. У більшості країн ці поняття розрізняють...

Клаудіа Петерсен, працівниця готелю:

Усі люди, якими би вони не були, повинні мати роботу.

Та в Україні - ні!

Катерина Ковальчук, пекарка:

Я пыталась устроиться, но нигде "не подошла".

Роботодавці не бачать у таких кандидатах перспективи...

Олена Богінська, інспекторка відділу персоналу:

Сказали, що "з вами складно, ви не зможете з нами працювати".

Олександр Кікін, військовий-доброволець:

Создать полностью специальное рабочее место, дать полностью специализированный график - многие предприятия, просто этим не хотят заморачиваться, это лишнее время, лишние вложения.

Це Олександр Кікін, боєць-атовец, доброволець. Він - інвалід війни першої групи, на фронті втратив ногу.

Олександр Кікін, військовий-доброволець:

Почти год я занимался тем, чтобы доказать, что у меня не "общее заболевание", которое поставил мне МСЕК, а мои "поранення пов'язані з захистом Батьківщини".

Тоді, не маючи протезу і ледь тримаючись на милицях, він був змушений бігати містом, збираючи папірці, аби вибороти чергову довідку про свій статус - саме тоді Олександр уперше усвідомив, що значить бути людиною з інвалідністю в Україні.

Олександр Кікін, військовий-доброволець:

Об очень многих этих льготах люди просто даже не имеют информации. Мы сделаем столько кругов бюрократии, чтобы человек плюнул и просто этого не брал.

Зараз Олександр допомагає іншим не втратити шанс на нормальне життя. Сам він - паралімпієць у збірній по гольфу та маркетолог, працює віддалено з інтернет-замовленнями. Але знайти не дистанційну роботу було вкрай складно. Компанії пропонували Олександру лише "орендувати" його документи про інвалідність - аби формально виконати вимоги законодавства, адже в Україні, якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, працедавець повинен забезпечити робочим місцем хоча б одну людину з інвалідністю.

Олександр Кікін, військовий-доброволець:

Но фактически, условия для работы этого человека не могут предоставить, они берут, пользуются просто документами людей с инвалидностью, платя им какие-то небольшие деньги.

А це - Катерина, вона - пекарка за освітою і людина з ментальною інвалідністю. Вона теж безліч разів відгукувалася на вакансії, але щойно роботодавці дізнавалися про її статус - відмовляли.

Катерина Ковальчук, пекарка:

"Оставьте свой телефон, мы вам перезвоним", и так и не перезвонили.

Але тепер вона нарешті отримала свою першу роботу та ще й за фахом! Влаштувалася в столичну пекарню. Тут більшість працівників теж з особливостями.

Владислав Малащенко, засновник пекарні:

Тут у всіх з фізичним тілом все ОК, але з ментальним - все дуже погано і їм треба інші умови - їм треба набагато більше місця, їм треба вікна, вони потребують догляду, їх не можна просто залишити.

Владислав Малащенко - засновник цієї пекарні. У минулому - соціальний педагог. Та зараз вирішив поєднати бізнес і свою професію.

Владислав Малащенко, засновник пекарні:

Мінус у тому, що завжди не вистачає коштів - в Україні це ніяк не фінансується.

Середній вік працівників у цій пекарні - 36 років. І для більшості - це перша робота в житті.

Владислав Малащенко, засновник пекарні:

У більшості цих людей не робоча група, вони не мають права працювати, тому що у МСЕКУ їм сказали, що ти не маєш права працювати, маєш сидіти вдома, ходити у реабілітаційний центр. Таким чином, твоє життя - такий вічний дитячий садок.

Усього працівників кухні - 19. І всі вони професіонали.

Юліана Палладіна, керівниця пекарні:

Здесь у всех есть образование, у многих образование как у пекарей.

Та ця пекарня радше виняток із правил, бо влаштуватися освіченим людям з інвалідністю - надскладне завдання.

Олена Багінська, інспекторка відділу персоналу:

Якщо без освіти і працювати - така звичайна, проста робота, ну да, можна найти, а от хто має освіту - тим важко.

Олена Багінська не чує з дитинства.

Олена Багінська, інспекторка відділу персоналу:

Дуже дякую мамі, що вона займалася мною. Так, це тяжко, але я не вважаю це проблемою життя, можна жити, розвиватися працювати, любити, кохати.

Попри те, що в Олени кілька освіт, жінку відмовлялися сприймати, як фахівця.

Олена Багінська, інспекторка відділу персоналу:

Я не хотіла бути комплектувальником, а щось хотіла більшого.

І тепер вона працює інспекторкою у відділі персоналу: сама наймає на роботу нових працівників у мережу супермаркетів.

А це - Німеччина, Гамбург. З десяти мільйонів людей з інвалідністю - тут роботу має кожен десятий. Допомагає спеціальний закон, чимось схожий на український, який зобов'язує компанії встановити штатну квоту на людей із інвалідністю. І більшість підприємств цю норму перевиконує! Як ось ця кейтерингова компанія, яка годує обідами дитячі садки.

Кай Госслар, керівник компанії:

У нас дві мети: створити робочі місця для людей з інвалідністю і поліпшити харчування дітей.

Якщо ж люди з інвалідністю не можуть знайти роботи на первинному ринку праці, є ще інший варіант. Спеціальні фірми, де працюють лише такі, як вони. Наприклад, швацькі майстерні.

Крістіан Віллер, керівник швацької майстерні:

Зараз ми шиємо маски багаторазового використання - їх можна прати, прасувати і носити тривалий час. Є запити і на пошиття халатів для лікарів.

А ще німці працюють на тим, про що в Україні взагалі забули - про безбар'єрне середовище. У переносному і буквальному сенсі. Усі установи, ресторани, кінотеатри обладнані пандусами. Бордюри - занижені, на станціях метро є ліфти, а в автобусах - платформи для інвалідних візків.

Крістіан Вагнер, представник готелю:

Ми - невеликий готель. Половина всіх номерів обладнана для гостей на інвалідних візках. Та й працюють тут люди з фізичною, або розумовою інвалідністю.

Цей тризірковий готель називають найлюдянішим у країні. Вже понад 20 років на роботу тут наймають лише людей з інвалідністю. Клавдія Петерсен у готелі - від першого дня. Гості називають її королевою "сніданків".

Клавдія Петерсен, працівниця готелю:

Усі люди - хай там які вони - повинні мати роботу, бути здоровими і щасливими. Я щаслива.

Про необмежено щасливе життя мріють і наші співвітчизники, щоправда, наразі не мають і найменшого.

Олена Багінська, інспекторка відділу персоналу: