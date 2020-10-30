Знову загострення на Донбасі. Тепер це вже не просто провокаційні постріли по українських військових, а прицільний вогонь. Є загиблі та поранені! Україна скликала термінове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб спробувати відновити режим тиші.

Перемир'я вже фактично сумнівне. Від початку цього тижня на фронті все було ніби тихо. Самі бійці казали: ворог лише спостерігає та зрідка провокує.

Едуард, офіцер Збройних сил України:

Вони придивлялися - чи може це фейкове перемир'я, а потім вони собі стали спокійно ходити без бронежилетів. Придивлятися до нас, проводити інженерні роботи.

Тиша була майже абсолютною. Єдині заборонені домовленостями провокації - це так звані "інженерні роботи". З того боку ворог по усій лінії фронту підривав землю вибуховими пристроями, щоб поглиблювати окопи.

Позивний "Хотабич", військовослужбовець 24 механізованої бригади імені Короля Данила Галицького:

Укрепляют рубежи обороны. Видим четко их перемещения, это перемещение всегда фиксируется, о любых перемещениях сообщаем своему непосредственному руководству, а информация потом по цепочке идет дальше.

Але відучора ворог почав відкривати прицільний вогонь по наших позиціях одразу на багатьох ділянках: Золоте, Попасне, Авдіївка, Піски, Приазов'я. Першим у четвер був поранений (уперше за два тижні) боєць біля містечка Новгородське. Йому противник прострелив ліву руку.

Іван Яременко, провідний хірург військового шпиталю:

Отриманий пацієнт отримав кваліфіковану медичну допомогу. Його стан відносно задовільний. Стабільний. Він вже поданий на наступний етап евакуації.

Військові командири коментують цю інформацію виважено. Напевне, сподіваються, що гаряча фаза протистояння не настане.

Сергій Поступовський, командир 24 механізованої бригади імені Короля Данила Галицького:

Якщо буде зміна якась в обстановці - будемо реагувати згідно наших призначень. Треба розбиратися, дивитися.

Зміна таки сталася. Від початку цієї доби двоє українських військових загинули біля Водяного! Ворог накрив позиції оборонців вогнем з гранатометів. Ще два бійці поранені внаслідок прицільного обстрілу - обох госпіталізували. Українські солдати дали адекватну відповідь. А у штабі ООС ці обстріли ворога назвали цілеспрямованим зривом домовленостей про перемир'я.