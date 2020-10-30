Впродовж доби, коли після рішення Конституційного суду України був закритий реєстр електронних декларацій, до нього була внесена низка змін. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Олена Мошенець.

Після того, як реєстр декларацій відкрили, виявилось, що там вже внесені зміни. Не хочу робити акцент на окремих прізвищах, але якимось дивним чином, поки від суспільства, від журналістів, на цілу добу закрили реєстр електронних декларацій, частина суддів внесла туди зміни щодо своїх статків. А також лідер однієї з парлментських фракцій.

Член парламентського комітету з антикорупційної політики звернула увагу на те, що на скандальне засідання суду не допустили представника президента в КСУ і представницю Верховної Ради.

Якби форма, в якій це рішення було ухвалено, з порушенням усіх регламентних і процесуальних норм, не викликала такий суспільний ажіотаж, то, можливо, це рішення ми сьогодні б не обговорювали. Але те, в якій зухвалій формі це було здійснено, дійсно, це мало викликати резонанс.

Політик звернула увагу на те, що весь склад суддів Конституційного суду призначений або четвертим, або п'ятим президентами.

Реакція має бути, але має бути повага до інституцій, таких як КСУ, але ті люди, які там знаходяться сьогодні, і той спосіб, в який вони приймають рішення - тут у нас дуже велике питання. І для нас, як для фракції влади, важливо показати всім, що ми можемо в правовий спосіб розв'язувати це питання. Ми можемо цим способом показати, що ми працюємо ефективно, і ми можемо дійсно в консенсусі знайти правильне правове рішення. Як розв'язувати питання - тут однозначно потрібно вирішувати в юридичній площині. Жодних інших способів не може бути.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України за поданням групи народних депутатів визнав незаконною кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників (366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації") та необхідності електронного декларування ними своїх доходів.