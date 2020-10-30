В пятницу, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", экс-мер Киева и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов прокомментировал ситуацию с Конституционным судом Украины.

"Давайте вспомним, это что первое решение КСУ в нашей стране? Конечно, нет. Было же много решений. Какой механизм реакций на такие решения? Меняется законодательство, вносятся поправки, в соответствии с Конституцией - нет проблем. Вот если бы таким путем события развивались в последние дни, не было бы конфликта. Но президента, это мое глубокое убеждение, его подставили. Ну, прежде всего, политическая сила ("Европейская солидарность" - ред.), когда эти законы приняли, зная, что они не соответствуют Конституции.", - заявил Попов.

"Я хорошо помню, когда дискуссия на различных каналах была, и все, как один, эксперты говорили: "принимаются законы с нарушением Конституции". До этого КСУ не принимал решение, сегодня он принял и это первая подстава, которая произошла несколько лет назад. Теперь вторая подстава - реакция президента должна была быть абсолютно адекватной, цивилизованным путем, дискуссиями с КСУ, парламентом и принятое решение. Но, получилось, что он начал говорить о незаконности КСУ. Конституция вообще запрещает на эту тему комментарии давать, потому что это решение обязано для исполнения всех, в том числе и для президента. И третья подстава - это то, что он предлагает сейчас законопроект, который нарушает Конституцию. А президент Украины - это лицо, которое должно хранить Конституцию. Вариант один - нужно сесть всем участникам процесса, включая партии (и оппозиционные тоже) и договориться, как быть с этой ситуацией", - подытожил Александр Попов.