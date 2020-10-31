В Сумской области ограбили кандидата в депутаты (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины при силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали злоумышленника, который 24 октября вместе с сообщником совершил разбойное нападение на 48-летнего предпринимателя и его жену. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Грабители наведались к бизнесмену, который на момент совершения преступления находился в статусе кандидата в депутаты городского совета города Кролевец Сумской области.
Преступники переоделись в полицейские мундиры и попали в жилище потерпевшего под надуманным предлогом. Как только мужчина открыл дверь "сотрудникам полиции", те ворвались в квартиру и начали угрожать пистолетом и ножом, требуя деньги и ценности.
Супруги рискнули оказать сопротивление. Соседи услышали шум и догадались вызвать полицию.
Правоохранителям удалось задержать одного из разбойников на месте преступления.
Его сообщнику удалось скрыться. Хозяина и его жену с многочисленными ранами, в том числе от огнестрельного оружия, госпитализировали в больницу.
Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след беглеца. Как оказалось, он скрывался в Харькове.
30 октября спецназ совместно с оперативниками задержал 39-летнего преступника.
Ему объявили о подозрении в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений.
Как оказалось, оба разбойника в прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились к преступлению и приложили все усилия, чтобы остаться неразоблаченными.
Ранее сообщалось, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом.
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