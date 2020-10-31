Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины при силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали злоумышленника, который 24 октября вместе с сообщником совершил разбойное нападение на 48-летнего предпринимателя и его жену. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Грабители наведались к бизнесмену, который на момент совершения преступления находился в статусе кандидата в депутаты городского совета города Кролевец Сумской области.

Преступники переоделись в полицейские мундиры и попали в жилище потерпевшего под надуманным предлогом. Как только мужчина открыл дверь "сотрудникам полиции", те ворвались в квартиру и начали угрожать пистолетом и ножом, требуя деньги и ценности.

Супруги рискнули оказать сопротивление. Соседи услышали шум и догадались вызвать полицию.

Правоохранителям удалось задержать одного из разбойников на месте преступления.

Его сообщнику удалось скрыться. Хозяина и его жену с многочисленными ранами, в том числе от огнестрельного оружия, госпитализировали в больницу.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след беглеца. Как оказалось, он скрывался в Харькове.

30 октября спецназ совместно с оперативниками задержал 39-летнего преступника.

Ему объявили о подозрении в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений.

Как оказалось, оба разбойника в прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились к преступлению и приложили все усилия, чтобы остаться неразоблаченными.

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом.