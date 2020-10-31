Во Франции из дробовика расстреляли священника (фото, видео) [ Редактировать ]
Во французском Лионе, вечером 31 октября, рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар, неизестный расстрелял православного священника. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего священника, когда тот закрывал свою церковь.
Пострадавший был доставлен в больницу с опасными для жизни огнестрельными ранениями в живот. Священник находится в реанимации. Он успел сообщить полиции, что не знает человека, который напал на него.
Важно, что приступник скрылся с места происшествия, правоохранители сейчас его разыскивают.
Вокруг места происшествия установили охранный периметр.
BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020
Премьер-министр Жан Кастекс, направляясь в Сент-Этьен-дю-Рувре, объявил, что немедленно возвращается в Париж из-за данного инцидента.
#Lyon : Évitez le secteur et suivez les consignes.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 31, 2020
Soutien à nos forces de sécurité et de secours sur place.
Je rentre à Paris et ouvre la cellule de crise, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre.
Как ранее сообщалось, во Франции произошли столкновения между армянами и турками.
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