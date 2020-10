Во французском Лионе, вечером 31 октября, рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар, неизестный расстрелял православного священника. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего священника, когда тот закрывал свою церковь.

Пострадавший был доставлен в больницу с опасными для жизни огнестрельными ранениями в живот. Священник находится в реанимации. Он успел сообщить полиции, что не знает человека, который напал на него.

Важно, что приступник скрылся с места происшествия, правоохранители сейчас его разыскивают.

Вокруг места происшествия установили охранный периметр.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst