В Грузии разгорелась масштабная акция протеста (видео) [ Редактировать ]
В грузинской столице Тбилиси начался протест сторонников оппозиции из-за результатов выборов. Об этом сообщают РИА Новости.
Граждане пришли к зданию парламента страны и перекрыли улицу.
Отмечается, что пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.
Opposition parties and their supporters gather in central #Tbilisi, #Georgia pic.twitter.com/z8rJo2rBQV— marqs (@MarQs__) November 1, 2020
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