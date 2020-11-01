В грузинской столице Тбилиси начался протест сторонников оппозиции из-за результатов выборов. Об этом сообщают РИА Новости.

Граждане пришли к зданию парламента страны и перекрыли улицу.

Отмечается, что пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.

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