У Києві затримали "псевдомінера" мосту Патона [ Редактировать ]
У Києві затримали "псевдомінера" мосту Патона. Той про закладену вибухівку - поліцію повідомив вранці. Зловмисника впіймали по гарячих слідах. Йому 27 років і він був настільки п'яний, що навіть не міг пояснити поліції мотивів свого вчинку.
Нагадаємо, мости в столиці мінують не вперше. Влітку міст Метро погрожував підірвати 32-річний киянин, а торік випустити об'єкт у повітря - колишній військовий Олексій Белько. Тоді правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію по затриманню зловмисника. Нині справи обох мінерів слухають в суді.
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