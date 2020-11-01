У Києві затримали "псевдомінера" мосту Патона. Той про закладену вибухівку - поліцію повідомив вранці. Зловмисника впіймали по гарячих слідах. Йому 27 років і він був настільки п'яний, що навіть не міг пояснити поліції мотивів свого вчинку.

Нагадаємо, мости в столиці мінують не вперше. Влітку міст Метро погрожував підірвати 32-річний киянин, а торік випустити об'єкт у повітря - колишній військовий Олексій Белько. Тоді правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію по затриманню зловмисника. Нині справи обох мінерів слухають в суді.