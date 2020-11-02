Музей розбитих літаків відкрили на Львівщині. В колекції - 12 повітряних суден часів Другої світової. Уламки крилатих машин громадські активісти шукали не один рік. Що знайшли, - бачила Христина Гашенко.

Біля входу на території музею - невеликий літак, зібраний з частин розбитих дванадцяти повітряних суден. Модель схожа на японський винищувач часів Другої світової. Усі деталі знайшли в лісах та горах Західної України.

Андрій Риштун, голова ГО "Пошук літаків в Україні":

Зазвичай це важкодоступні місця, коли потрібно на джипах добиратися - долали, з наметами йти, шукати болота, ліси.

Розбиті крилаті машини війни як радянської, так і німецької армій Андрій Риштун разом із друзями збирає п'ять років. За цей час віднайшли 12 винищувачів. Активісти зізнаються: найважче у роботі - ідентифікувати знайдені уламки.

Михайло Палюх, член ГО "Пошук літаків в Україні":

Коли ми приїжджаємо на місце, ми знаємо що там впав літак, ми починаємо шукати деталі літака. Знаходимо маркування, можливо можна знайти номер літака або ідеально - жетон пілота. Тоді вже по архівах ми знаходимо інформацію - чому цей літак тут пролітав.

Частини обшивки, деталі з кабіни пілотів, елементи парашутної системи - усе знайдене на стендах музею. Часто до пошуків історичних винищувачів долучаються юнаки. Наймолодшому - 18 років.

Владислав Вергас, волонтер:

Це не тільки хобі, а сама історія, щоб молоде покоління бачило не тільки з підручників, а навіть прийти в живу побачити, що такі літаки були, як їх збивали.

З неабиякою цікавістю уламки розбитих літаків розглядають відвідувачі - особливо діти.

Олексій та Михайлик, відвідувачі музею:

На таких прикладах показати - з чого складалися літаки, тому що ці фрагменти доросла людина розуміє, а дитина не зовсім. А тут дуже гарно пояснено, на елементах розписано з чого він складався.

Такі музеї - рідкість в Україні.

Володимир Скоростецький, військовослужбовець:

Військові музеї потрібні і державні, щоб держава опікувалася цим питанням, щоб не було перехоплення ініціативи від країни-агресора в плані трактування історії України.

Активісти сподіваються знайти залишки збитого першого літака Радянської армії. Хлопці припускають, що винищувач не розлетівся на уламки, бо ж упав у болото. Однак більше деталей не розголошують.