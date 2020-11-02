Cмертельное ДТП под Киевом: виновнику избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Виновника смертельного ДТП под Киевом, в котором погибла семья, приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Соответствующее решение суд вынес в понедельник, 2 ноября.
"Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренного санкцией статьи, а также лишил права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.
13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.
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