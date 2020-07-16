В Мариуполе в страшном ДТП пострадали 5 человек [ Редактировать ]
В Приморском районе Мариуполя по улице Ушакова столкнулись два легковых автомобиля в результате чего травмы получили пятеро человек.
К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП) было привлечено 7 спасателей и две единицы техники.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, прибыв на место происшествия, спасателям пришлось извлекать двух пострадавших из легкового автомобиля. После чего их госпитализировала карета скорой помощи. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Ранее мы писали о том, что 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.
13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.
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