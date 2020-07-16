В Приморском районе Мариуполя по улице Ушакова столкнулись два легковых автомобиля в результате чего травмы получили пятеро человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП) было привлечено 7 спасателей и две единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, прибыв на место происшествия, спасателям пришлось извлекать двух пострадавших из легкового автомобиля. После чего их госпитализировала карета скорой помощи. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Ранее мы писали о том, что 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.