"Опозиційна платформа - За життя" домоглася перерахунку бюлетенів на десяти виборчих дільницях Харкова [ Редактировать ]
Не всюди підрахунок голосів був чесним. У Харкові на десяти дільницях перераховуватимуть голоси - цього через суд домоглися опозиціонери, які зібрали всі порушення. Які саме?
Зупинити фальсифікації під час міських виборів тут, у Харкові, активісти намагаються вже тиждень. Одразу після голосування позбирали всі дані про порушення і пішли до суду. Та попри виборче законодавство, - суди були зачинені.
Віктор Фісун, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":
Что является грубым нарушением законодательства. Так как в течение 2-х суток суды обязаны в непрерывном режиме работать и все иски, которые касаются избирательного процесса, рассматривать незамедлительно.
І лише завдяки апеляції вдалося домогтися, щоб скарги все ж розглянули.
Анастасія Пляка, представник політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Нам пришлось обратиться в апелляцию и второй Апелляционный суд в субботу 31 октября. И сегодня 2 ноября постановил постановы, в которых указал о том, что нам было неправомерно отказано в рассмотрении наших исковых заявлений.
Через суд зобов'язали Слобідський тервиборчком перерахувати голоси на десяти дільницях.
Віктор Фісун представник партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы имеем прецеденты, когда бюллетени с других районов оказались на других избирательных участках. Часть бюллетеней - испорчены, т.е. полностью перечеркнуты, или там нарисованы какие-то фигуры, или что-то оказалось в стопках, которые отнесли к "Блоку Кернеса".
Ще до виборів опозиціонери виявили нестачу кількох тисяч бюлетенів, які не доїхали з друкарні до тервиборчкомів.
Тетяна Проуторова, начальниця слідчого відділу Слобідського відділу поліції:
Встановлено, що відсутні 6 тисяч бюлетенів. Згідно пояснень представників харківської книжкової фабрики "Глобус", нестача бюлетенів виникла через збій в обладнанні при виготовленні бюлетенів.
Та проблема не лише в зникненні бюлетенів.
Смотрите, смотрите, вот засчитали бюллетень. Прошу обратить внимание прессы. "Галочки" за партию не стоит. Значит, этот бюллетень "недійсный". Вот. А он посчитан как "дійсный".
Лише на одній дільниці знайшли 49 бюлетенів з інших районів - насправді їх мали зарахувати, як недійсні, але порахували за конкретну партію. Півсотні бюлетенів на одній дільниці - нібито не так і багато. Але зважаючи на низьку явку, у масштабах усього Харкова - виходить масштабна фальсифікація.
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