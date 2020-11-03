GOODRAM предпринимает усилия, чтобы сделать свою продукцию безопасной для окружающей среды. Компания представляет новую модель USB накопителя с биоразлагаемым корпусом.

UME Eco Friendly, дополняет существующую линейку флэш-накопителей UME. предлагая корпус, как наибольшее свое преимущество.

Экологически дружественный USB накопитель расположен в биоразлагаемом корпусе, изготовленном на 100% из разлагаемых материалов. Который можно вполне спокойно утилизировать, выбросив в обычную компостную кучу.

Конечно, к таким действиям нужно прибегать только когда устройство окончательно потеряет свою полезность, после долгих лет работы.

Что стоит за выпуском экологического USB? Мода на заботу об экологии?

"Как производитель электроники мы понимаем, какое влияние имеет наше производство на окружающую среду. Мы не вводим биоразлагаемые корпуса только для хайпа на экотренде. Как социально ответственная компания, мы внедряем решения, которые минимизируют воздействие на окружающую природную среду там, где это возможно. Именно поэтому мы и представляем ECO-корпус для флэш-накопителя", – это официальное заявление, оглашенное компанией.

Корпус UME ECO является не только экологичным (и выглядит как сладкий съедобный батончик), но и на 100% изготовлен в Польше, начиная от дизайна и заканчивая его производством.

Спецификация:

Корпус, состоящий на 100%;

Блистер на 85% состоит из переработанных материалов;

Объем: 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ;

Защита от брызг и воды.

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