Киевская улица "сварилась" в кипятке [ Редактировать ]
Фото: кадр из видео
На столичном Святошинском районе возле Ипподрома в результате прорыва трубы теплотрассы кипяток затопил улицу. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".
Авария произошла возле стройки. Вся улица "утонула" в плотном тумане пара в связи с низкой температурой воздуха.
Отмечается, что на месте пока нет ремонтных служб.
Ранее мы писали, что на столичном мосту Патона прорвало трубопровод. Причиной прорыва стали испытаний по поиску слабых мест в трубах.
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