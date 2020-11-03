На столичном Святошинском районе возле Ипподрома в результате прорыва трубы теплотрассы кипяток затопил улицу. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Авария произошла возле стройки. Вся улица "утонула" в плотном тумане пара в связи с низкой температурой воздуха.

Отмечается, что на месте пока нет ремонтных служб.

Ранее мы писали, что на столичном мосту Патона прорвало трубопровод. Причиной прорыва стали испытаний по поиску слабых мест в трубах.