Від початку епідемії в Україні коронавірус виявили в понад 411 тисяч осіб

8 тисяч 899 українців захворіли на Ковід попередньої доби, померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика - в Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та Житомирщині.

Загалом, від початку епідемії в Україні коронавірус виявили в понад 411 тисяч осіб. На сьогодні лікарняні ліжка заповнені майже на 70 відсотків. У МОЗі розповіли, за яких симптомів тепер ушпиталюють хворих.

Ірина Садов'як, перша заступниця міністра охорони здоров'я України: