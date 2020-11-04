Байден випереджає Трампа на виборах президента - СNN [ Редактировать ]
У США триває підрахунок голосів на виборах президента. Як повідомляє CNN, наразі кандидат від демократів Джо Байден випереджає чинного Главу держави республіканця Дональда Трампа.
За попередніми результатами, Байден має 223 голоси від Колегії виборників, натомість Трамп - 174. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів.
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