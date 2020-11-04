Верховна Рада ухвалила штрафи за порушення маскового режиму [ Редактировать ]
За порушення маскового режиму на підприємствах штрафуватимуть. Закон про це ухвалила Верховна Рада. Щоправда, поки що у першому читанні.
У разі порушення підприємство, установу чи організацію можуть покарати на суму від трьох із половиною до п'яти тисяч гривень. Втім, до другого читання в документ іще можуть внести правки.
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