До другого читання в документ іще можуть внести правки

За порушення маскового режиму на підприємствах штрафуватимуть. Закон про це ухвалила Верховна Рада. Щоправда, поки що у першому читанні.

У разі порушення підприємство, установу чи організацію можуть покарати на суму від трьох із половиною до п'яти тисяч гривень. Втім, до другого читання в документ іще можуть внести правки.