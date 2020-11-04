В Україні зафіксували черговий COVID-антирекорд [ Редактировать ]
Ще 9 тисяч 524 українці захворіли на Ковід. Це найбільше від початку епідемії. Серед них 313 дітей. Це оновлені дані МОЗу за підсумками минулої доби. 199 пацієнтів померли від ускладнень недуги.
За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися понад 420 тисяч осіб. Найгірші показники поширення інфекції у Києві, на Львівщині, Харківщині та Одещині.
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Маємо оновлену інформацію щодо поширення Ковіду в Україні. Попередньої доби медики підтвердили 7 тисяч 53 нових інфікування, про кількість загиблих поки що не повідомляють.
Найбільше інфікувань знову на Харківщині - 637 випадків. У Києві - 422. На Львівщині - 345
Відтепер розважальні заклади, кафе та ресторани в усіх зонах, без винятку, працюватимуть до 22.00 години